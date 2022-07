Basket in lutto, è morto Franco Casalini: aveva 70 anni (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Basket in lutto, è morto Franco Casalini. “L’Olimpia piange la scomparsa improvvisa di Franco Casalini a soli 70 anni. Alla famiglia va l’abbraccio più forte di tutti noi. Franco è sempre stato un cuore biancorosso oltre che un leggendario allenatore” scrive il club su Twitter. Fu vice storico di Dan Peterson e poi suo successore al club milanese. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –in, è. “L’Olimpia piange la scomparsa improvvisa dia soli 70. Alla famiglia va l’abbraccio più forte di tutti noi.è sempre stato un cuore biancorosso oltre che un leggendario allenatore” scrive il club su Twitter. Fu vice storico di Dan Peterson e poi suo successore al club milanese. Funweek.

