Basket: Federico Fucà entra nello staff dell'Italia di Gianmarco Pozzecco

Cambia la panchina dell'ItalBasket a poco più di un mese dall'inizio degli Europei di settembre e a poche settimane dalle sfide della seconda fase di qualificazione alla Fiba World Cup 2023. Lascia, infatti, Paolo Galbiati che un paio di settimane fa è stato annunciato nello staff del Varese. Al suo posto arriva Federico Fucà. Fucà, classe 1977, è attualmente vice allenatore a Reggio Emilia e vanta quasi trent'anni di esperienza come allenatore. Ha iniziato, infatti, ad allenare nel 1996 nel settore giovanile del San Mamolo Basket di Bologna. Dal 1998 al 2001 è stato responsabile del settore giovanile e vice allenatore di Castel San Pietro Terme in DNB per poi passare al Gira dove dal 2001 al 2003 è l'allenatore della squadra Juniores e vice allenatore della prima ...

