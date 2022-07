Barbara D' Urso accusata sui social per lo scatto hot | Falsa | quella non sei tu

(Di giovedì 28 luglio 2022) Meritatamente in vacanza,D'si goda la pace e la vicinanza degli amici. Posta su Instagram i momenti di relax e, come sempre accade in questi casi, il popolo del web si scatena con insulti e accuse. Ci sono nuove e interessanti indiscrezioni suD’. Sembra che la conduttrice sarà costretta a terminare le ferie prime, a causa di alcune novità professionali che la riguardano. Intanto si gode il sole e la tintarella, condividendo suila restante parte di vacanza. Il popolo del web si è riunito a guardare gli ultimi post della conduttrice e, dopo aver dato un'occhiata, ha scatenato una pioggia di commenti e insulti diretti alla Barbarella nazionale.D': foto ritoccate? Che piaccia o meno,...

Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile anticipo per i programmi di approfondimento di Rete 4 e non solo, anche la stessad'sembrava dover rientrare prima dalle vacanze. Così ...'Ci vuole un fisico bestiale', canta Luca Carboni. C'è chi lo ha e chi no.d', a 65 anni, rientra senza dubbio nella prima categoria. E, visto che madre natura con lei è stata alquanto generosa, non si fa problemi a mostrare la sua forma smagliante sui social. ...Barbara d’Urso continua a godersi le ferie tra natura e rilassanti bagni in piscina. La conduttrice di Canale 5, che ama tenersi in contatto con i ...Barbara D'Urso sarà costretta a cancellare tutti gli impegni che aveva programmato per il mese di agosto. Mediaset ha anticipato l'inizio del programma dal lei condotto, Pomeriggio Cinque: inizialment ...