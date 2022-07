Almanacco del 28-07-2022 ore 07:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Almanacco del giorno siamo a giovedì e il 28 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Nazario Celso il nome Nazario deriva dalla dal tardo latino azarius Che significa proveniente da Nazareth mentre Celso deriva dal latino celsus dire alto elevato se il vento vien dal mare stendi panni ad asciugare è si possono prendere solo una pioggia di Jacqueline Kennedy Riccardo Muti il Luca Barbareschi Noi andiamo a salutare a fare gli auguri di buon compleanno intanto Roberta Enrica anche Ilary ma non è Ilary Blasi è un’altra che già sta a pensare male è Ilary tu caro Davide ma dobbiamo lasciare in pace il nostroDavid J e ogni giorno è l’ultima volta che ti interpello Eh insomma se vogliamo invitare qualcuno è vediamo bene i più rapidi che già questa mattina ci hanno scritto la meravigliosa Laura la fantastica Barbara e la sempre bionda Laura Così ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)del giorno siamo a giovedì e il 28 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Nazario Celso il nome Nazario deriva dalla dal tardo latino azarius Che significa proveniente da Nazareth mentre Celso deriva dal latino celsus dire alto elevato se il vento vien dal mare stendi panni ad asciugare è si possono prendere solo una pioggia di Jacqueline Kennedy Riccardo Muti il Luca Barbareschi Noi andiamo a salutare a fare gli auguri di buon compleanno intanto Roberta Enrica anche Ilary ma non è Ilary Blasi è un’altra che già sta a pensare male è Ilary tu caro Davide ma dobbiamo lasciare in pace il nostroDavid J e ogni giorno è l’ultima volta che ti interpello Eh insomma se vogliamo invitare qualcuno è vediamo bene i più rapidi che già questa mattina ci hanno scritto la meravigliosa Laura la fantastica Barbara e la sempre bionda Laura Così ...

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 28 Luglio 2022 - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno - amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - sulsitodisimone : Santi del 28 Luglio 2022 - stefano00121 : Per non dimenticare... ?? Accadde Oggi 28 Luglio 1987 - Alluvione in Valtellina (35 anni fa): Alle 7.27 un boato spa… -