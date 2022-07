Agamenone-Baez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Franco Agamenone affronterà Sebastian Baez nella circostanza del secondo turno dell’Atp 250 di Umago 2022. Il tennista italo-argentino ha sorpreso il pubblico croato all’esordio, eliminando il più quotato Laslo Djere al termine di una dura battaglia in tre parziali; lo specialista sul rosso affronterà uno dei migliori talenti del roster tennistico dell’Argentina, esploso tra il 2021 e il 2022 nonché intenzionato a non fermarsi: si tratta di un debutto in quel di Umago per lui, volenteroso di mostrare le sue qualità. Baez assolutamente favorito, ma Agamenone potrà giocare le proprie carte per un posto ai quarti di finale. I due tennisti di riferimento scenderanno in campo oggi, giovedì 28 luglio; si tratta precisamente del secondo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Francoaffronterà Sebastiannella circostanza del secondo turno dell’Atp 250 di. Il tennista italo-argentino ha sorpreso il pubblico croato all’esordio, eliminando il più quotato Laslo Djere al termine di una dura battaglia in tre parziali; lo specialista sul rosso affronterà uno dei migliori talenti del roster tennistico dell’Argentina, esploso tra il 2021 e ilnonché intenzionato a non fermarsi: si tratta di un debutto in quel diper lui, volenteroso di mostrare le sue qualità.assolutamente favorito, mapotrà giocare le proprie carte per un posto ai quarti di finale. I due tennisti di riferimento scenderanno in campo, giovedì 28 luglio; si tratta precisamente del secondo ...

