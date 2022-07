A Wuhan torna l’incubo lockdown, in quarantena un milione di abitanti per 4 positivi (asintomatici) (Di giovedì 28 luglio 2022) Wuhan torna in lockdown. Nella metropoli cinese da oltre 11 milioni di abitanti sono stati rilevati quattro casi di Coronavirus. I pazienti sono tutti asintomatici ma questo non è sufficiente per aggirare le norme sulla pandemia in vigore in Cina. Per tre giorni dovrà tornare in lockdown tutto il distretto di Jiangxia, dove vivono circa un milione di persone. La città era entrata per la prima volta in lockdown il 23 gennaio del 2020, quando furono certificati i primi casi di Coronavirus. Per i suoi cittadini il blocco totale degli spostamenti, una situazione quasi inedita in quelle settimane, è durato 76 giorni. La politica Zero-Covid Negli ultimi mesi Pechino ha continuato a portare avanti la sua politica Zero-Covid: il ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022)in. Nella metropoli cinese da oltre 11 milioni disono stati rilevati quattro casi di Coronavirus. I pazienti sono tuttima questo non è sufficiente per aggirare le norme sulla pandemia in vigore in Cina. Per tre giorni dovràre intutto il distretto di Jiangxia, dove vivono circa undi persone. La città era entrata per la prima volta inil 23 gennaio del 2020, quando furono certificati i primi casi di Coronavirus. Per i suoi cittadini il blocco totale degli spostamenti, una situazione quasi inedita in quelle settimane, è durato 76 giorni. La politica Zero-Covid Negli ultimi mesi Pechino ha continuato a portare avanti la sua politica Zero-Covid: il ...

