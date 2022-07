Wta Varsavia 2022: programma ed orari giovedì 28 luglio con Cocciaretto, Errani e Paolini (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 per la giornata di giovedì 28 luglio. In campo ben sei incontri di ottavi di finale, con tre azzurre che cercheranno di conquistare il pass per il turno successivo. Ostacoli transalpini per Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che affronteranno rispettivamente Claire Burel e Caroline Garcia; Sara Errani dovrà invece vedersela contro l’ucraina Baindl. Protagonista anche la numero uno del mondo Iga Swiatek davanti al pubblico di casa. IL programma COMPLETO CAMPO CENTRALE (A partire dalle 11:00) Mladenovic vs Golubic A seguire: Cocciaretto vs (5) Garcia A seguire: (1) Swiatek vs (Q) Lee A seguire: (WC) Chwalinska vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 250 diper la giornata di28. In campo ben sei incontri di ottavi di finale, con tre azzurre che cercheranno di conquistare il pass per il turno successivo. Ostacoli transalpini per Jasmineed Elisabetta, che affronteranno rispettivamente Claire Burel e Caroline Garcia; Saradovrà invece vedersela contro l’ucraina Baindl. Protagonista anche la numero uno del mondo Iga Swiatek davanti al pubblico di casa. ILCOMPLETO CAMPO CENTRALE (A partire dalle 11:00) Mladenovic vs Golubic A seguire:vs (5) Garcia A seguire: (1) Swiatek vs (Q) Lee A seguire: (WC) Chwalinska vs ...

