Wanda Nara mostra le sue imperfezioni per normalizzare il corpo delle donne

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Anche, proprio come Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e nel passato più recente anche Lulù Selassié, ha deciso diil propriondo ai follower le proprie. Paparazzata in spiaggia a sua insaputa,ha deciso di condividere su Instagram lo scatto incriminato senza alcun ritocco con Photoshop. “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per ...