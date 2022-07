Tutto sugli slip mestruali | che cosa sono | come sceglierli e dove comprarli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una soluzione davvero utile e, sopratcomoda, per chi ha il ciclo e vuole smettere di usare gli assorbenti usa e getta, ma non si trova bene con la coppetta. Queste particolari mutande, inoltre, hanno anche un Dna green poiché posessere utilizzate per anni. E se pensiamo che i classici tamponi ci mettono più tempo a decomporsi della vita media di una donna… Insomma, riposate in pace assorbenti!