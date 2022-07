Trucchi Whatsapp: in arrivo un nuovo modo per “nascondersi”| È un gioco da ragazzi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da pochi giorni c’è stato un aggiornamento che ha rivoluzionato il notissimo sito di messaggistica istantanea. Tra i vantaggi che ha portato con sé, c’è anche una nuova modalità per “oscurare” la propria presenza online. Ci sono ma non si vede… (web source)Difficile trovare una persona che non sappia cos’è Whatsapp. Forse nelle foreste del Borneo non è così popolare, ma nel mondo occidentale e occidentalizzato è difficile trovare qualcuno che possa o voglia farne a meno. La necessità di essere reperibili h24 non solo per lavoro, ma per la propria vita sociale lo ha reso uno strumento indispensabile. Croce e delizia della nostra vita si potrebbe dire. Inseriti in gruppi di tutti i tipi di default, tirarsene fuori diventa più difficile che silenziare il fastidioso ping-ping. Ma come giustificare il non avere letto, ma essere on line? Il grande fratello non ti molla ... Leggi su newstv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da pochi giorni c’è stato un aggiornamento che ha rivoluzionato il notissimo sito di messaggistica istantanea. Tra i vantaggi che ha portato con sé, c’è anche una nuova modalità per “oscurare” la propria presenza online. Ci sono ma non si vede… (web source)Difficile trovare una persona che non sappia cos’è. Forse nelle foreste del Borneo non è così popolare, ma nel mondo occidentale e occidentalizzato è difficile trovare qualcuno che possa o voglia farne a meno. La necessità di essere reperibili h24 non solo per lavoro, ma per la propria vita sociale lo ha reso uno strumento indispensabile. Croce e delizia della nostra vita si potrebbe dire. Inseriti in gruppi di tutti i tipi di default, tirarsene fuori diventa più difficile che silenziare il fastidioso ping-ping. Ma come giustificare il non avere letto, ma essere on line? Il grande fratello non ti molla ...

AndreaArmaroli : RT @AppleZein: 5 TRUCCHI WhatsApp che NON CONOSCEVI - AppleZein : USI WhatsApp? SCOPRI 5 TRUCCHI?? - AppleZein : 5 TRUCCHI WhatsApp che NON CONOSCEVI - AppleZein : 5 TRUCCHI WhatsApp che NON CONOSCEVI - FrancescoDeBen8 : @maurizioacerbo @tomasomontanari @direzioneprc @AngelodOrsi @demagistris @CremaschiG @gianschiavon @StefanoGalieni… -