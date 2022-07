Sébastien Ogier | voglia di Rally MonteCarlo 2023

(Di mercoledì 27 luglio 2022) In attesa di ufficializzare le due gare mancanti di questo mini-programma 2022, che con molta probabilità dovrebbero essere Nuova Zelanda e Giappone,ha espresso la sua volontà di voler essere al via del. L’otto volte campione del mondo, intervistato dal canale francese BFM Alpes, ha candidamente espresso che essere Source

motorionline : #WRC | Sebastien Ogier ha ammesso di voler tornare ancora una volta a gareggiare al #RallyeMonteCarlo, candidandosi… - motorionline : #FormulaE | Sébastien Ogier ha avuto modo di provare per la prima volta in carriera una monoposto di Formula E. 'Un… -

MOW

Proprio in questa città è nato, che quindi è come se fosse il pilota di casa del tradizionale appuntamento di apertura del WRC e che l'otto volte campione del mondo rally ha già vinto ...Mentre si stava disputando il Rally Estonia , valido come settimo appuntamento del WRC 2022,ha avuto modo di provare per la prima volta in carriera una monoposto di Formula E . L'estate dilontano dal WRC L'otto volte campione del mondo rally sta vivendo una stagione a ... Chi è Isabelle Galmiche, la copilota di Loeb che ha scritto la storia (e che insegna matematica)