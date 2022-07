Programmi TV di stasera, mercoledì 27 luglio 2022. Sul Nove la commedia ‘Mai Stati Uniti’ (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mai Stati Uniti Rai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Gli habitat d’acqua dolce occupano solo una piccola parte della superficie della terra, ma sono vitali per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. E il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Prosegue in questi habitat – con il documentario della Bbc – il viaggio nel gioco della seduzione di “Superquark”, con Piero Angela. Obiettivo, inoltre, sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Alberto Angela sarà invece, questa settimana, tra gli Iceberg della Groenlandia. Navigherà in mezzo a questi giganti galleggianti, tra scenari meravigliosi. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) MaiUniti Rai1, ore 21.25: Superquark Documentario. Gli habitat d’acqua dolce occupano solo una piccola parte della superficie della terra, ma sono vitali per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. E il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Prosegue in questi habitat – con il documentario della Bbc – il viaggio nel gioco della seduzione di “Superquark”, con Piero Angela. Obiettivo, inoltre, sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Alberto Angela sarà invece, questa settimana, tra gli Iceberg della Groenlandia. Navigherà in mezzo a questi giganti galleggianti, tra scenari meravigliosi. ...

