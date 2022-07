Parroco celebra messa in mare su un materassino: è indagato per offesa alla religione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva fatto discutere il caso di Don Mattia Bernasconi, il prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano che ha celebrato messa in mare a Crotone. Il Parroco risulta iscritto nel registro degli ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva fatto discutere il caso di Don Mattia Bernasconi, il prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano che hatoina Crotone. Ilrisulta iscritto nel registro degli ...

infoitinterno : Crotone: celebra messa in mare, indagato parroco - enribarbieri : LPN-#FLASH# CROTONE: CELEBRA MESSA IN MARE, INDAGATO PARROCO. Agenzie che boh... - EdoardoBuffoni : Un prete organizza un campo antimafia a Crotone, celebra una messa in mare, e la Procura non trova di meglio che in… - NuovaScintilla : 27/7/22. #DonStefanoDoria, chioggiotto di origine, celebra oggi il #25mo di ordinazione sacerdotale (foto) nella ch… - infoitinterno : Crotone, parroco celebra la messa sulla spiaggia -