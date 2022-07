Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Abbiamo disputato una bellissima partita | soprattutto in fase difensiva”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Nazionale italiana dimaschile conquista il successo per la prima volta nella storia nella Super Final di World League oggi, mercoledì 27 luglio, a Strasburgo, in Francia: in finale il Settebello di Alessandro Campagna batte gli Stati Uniti per 13-9. Cosìal sito federale: “unaincontenuto molto bene Hallock, con tanti giocatori che spesso si sono sacrificati in marcatura. All’inizio eravamo bloccati in attacco, ma poi ci siamo sciolti edanche dominato. Potevamo vincere anche con un maggior numero di gol. Alla fineaccusato un po’ la stanchezza, direi ...