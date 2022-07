Neymar sotto processo per frode: la Procura chiede due anni di reclusione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17 ottobre, presso il Tribunale di Barcellona, è previsto l’inizio del processo contro Neymar e altre cinque persone per frode. Il fatto riguarda il suo contratto con il Barça. L’accusa chiede due anni di reclusione per l’attaccante brasiliano e il pagamento di una multa di dieci milioni. Lo riporta El Paìs, che fornisce una panoramica della situazione. Il processo è la (tardiva) conseguenza di una denuncia presentata sette anni fa dalla DIS, società brasiliana specializzata di calciomercato. L’azienda possedeva il 40% dei diritti federativi del giocatore quando giocava al Santos. Li aveva acquisiti nel 2009, quando l’attaccante aveva appena 17 anni, per un prezzo equivalente a circa due milioni di euro. La DIS, dunque, ritiene di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17 ottobre, presso il Tribunale di Barcellona, è previsto l’inizio delcontroe altre cinque persone per. Il fatto riguarda il suo contratto con il Barça. L’accusaduediper l’attaccante brasiliano e il pagamento di una multa di dieci milioni. Lo riporta El Paìs, che fornisce una panoramica della situazione. Ilè la (tardiva) conseguenza di una denuncia presentata settefa dalla DIS, società brasiliana specializzata di calciomercato. L’azienda possedeva il 40% dei diritti federativi del giocatore quando giocava al Santos. Li aveva acquisiti nel 2009, quando l’attaccante aveva appena 17, per un prezzo equivalente a circa due milioni di euro. La DIS, dunque, ritiene di ...

napolista : #Neymar sotto processo per frode: la Procura chiede due anni di reclusione Su El Paìs. Il processo lla conseguenza… - Jack_lapiana : @MarcoLai_23 Imo al suo prime Dinho era in quel momento il miglior giocatore al mondo (almeno come status), Neymar… - MarcoLai_23 : @paocame79 @GiuseI1492K Pelé assolutamente inarrivabile così come anche R9 secondo me, però credo che Neymar possa… - iznat4 : 'I never miss' ?? ammettiamolo, Zielinski si sarebbe pisciato sotto appena Neymar si sarebbe avvicinato - ioteilmare : @adrianomeiis ???????? lasciamo stare ...???????? Mai che mi trovo sotto casa Cristiano Ronaldo o Neymar ?????????? sorvolo sull… -