(Di mercoledì 27 luglio 2022)G lancia unacollezione “Play your Way” che promuove l’inclusività e consente a tutti i giocatori di esprimere se stessi, ecco a voi l’Aurora CollectionG presenta l’Aurora Collection, pensata per essere gender inclusive, e non gender exclusive. Si rivolge alle esigenze e ai desideri delle gamer, ma anche ai giocatori che alla ricerca di un design vivace e di un’esperienza curata. Hanno un’estetica e un design distintivi e consente la personalizzazione attraverso accessori e varie opzioni di colore. Include le tecnologie avanzate per il, come la tecnologia wireless ad alte prestazioni LIGHTSPEED e la tecnologia del microfono Blue VO!CE. Il risultato è una collezione che invita tutti i gamer a esprimere se stessi, offrendo al contempo le funzionalità avanzate che tutti i giocatori si ...

tuttoteKit : Logitech G: benvenuti in una nuova era del Gaming #G705 #G713TKL #G715 #G735 #LogitechG #tuttotek -

tuttoteK

... che sono sempre i. Le supercar gestiscono in modo orribile e in nessun modo possono ... Non è stato fino a quando non ho collegato il volanteG923 che ho avuto modo di godermi appieno ...... che sono sempre i. Le supercar gestiscono in modo orribile e in nessun modo possono ... Non è stato fino a quando non ho collegato il volanteG923 che ho avuto modo di godermi appieno ... Logitech G: benvenuti in una nuova era del Gaming Logitech G lancia una nuova collezione "Play your Way" che promuove l'inclusività e consente a tutti i giocatori di esprimere se stessi.