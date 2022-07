La Terra brucia: ma quali partiti hanno davvero a cuore il clima? (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è una crisi a cui stiamo andando incontro totalmente impreparati: quella climatica. La Terra brucia e le risorse sono sempre più scarse ma, in vista delle prossime elezioni, quali sono i partiti che hanno davvero a cuore la questione? Ma soprattutto, quali sono le proposte (e le soluzioni) per far fronte all’emergenza? Emergenza clima e elezioni 2022, qualcuno parla di ambiente nei propri programmi elettorali? Come hanno intenzione di comportarsi i politici nei confronti del cambiamento climatico? Per ora gli slogan più ripetuti, probabilmente perché fanno più presa sull’elettore medio, sono quelli relativi al taglio delle tasse, l’aumento delle pensioni e l’introduzione di nuovi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è una crisi a cui stiamo andando incontro totalmente impreparati: quellatica. Lae le risorse sono sempre più scarse ma, in vista delle prossime elezioni,sono ichela questione? Ma soprattutto,sono le proposte (e le soluzioni) per far fronte all’emergenza? Emergenzae elezioni 2022, qualcuno parla di ambiente nei propri programmi elettorali? Comeintenzione di comportarsi i politici nei confronti del cambiamentotico? Per ora gli slogan più ripetuti, probabilmente perché fanno più presa sull’elettore medio, sono quelli relativi al taglio delle tasse, l’aumento delle pensioni e l’introduzione di nuovi ...

