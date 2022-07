Juve-Firmino ai dettagli: le cifre della trattativa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roberto Firmino è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Dopo i colpi Pogba e Di Maria, la Juve è pronta a regalare un altro gioiello al suo allenatore Max Allegri. Vista la sovrabbondanza in attacco, il Liverpool sembrerebbe realmente intenzionato ad accettare la corte bianconera per il brasiliano. A maggior ragione dopo che, secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i bianconeri hanno alzato l’offerta, avvicinandosi alla richiesta effettiva dei Reds. 19 milioni di sterline, ovvero poco più di 22 milioni di euro, per aggiudicarsi il cartellino del 30enne ex Hoffenheim. Firmino Juve Aggiornamenti Una spesa non da poco, ma dovuta, date le difficoltà riscontrate nella trattativa per riportare nuovamente Alvaro Morata alla Continassa. Nei piani ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Robertoè sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Dopo i colpi Pogba e Di Maria, laè pronta a regalare un altro gioiello al suo allenatore Max Allegri. Vista la sovrabbondanza in attacco, il Liverpool sembrerebbe realmente intenzionato ad accettare la corte bianconera per il brasiliano. A maggior ragione dopo che, secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i bianconeri hanno alzato l’offerta, avvicinandosi alla richiesta effettiva dei Reds. 19 milioni di sterline, ovvero poco più di 22 milioni di euro, per aggiudicarsi il cartellino del 30enne ex Hoffenheim.Aggiornamenti Una spesa non da poco, ma dovuta, date le difficoltà riscontrate nellaper riportare nuovamente Alvaro Morata alla Continassa. Nei piani ...

