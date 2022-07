Italia divisa in due: si smorza il caldo al Nord, resta la canicola africana al Sud (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si smorza il gran caldo e arrivano temporali soprattutto al Nord. Secondo l'analisi del meteorologo Lorenzo Tedici (IlMeteo.it) "aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento ". Le regioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Siil grane arrivano temporali soprattutto al. Secondo l'analisi del meteorologo Lorenzo Tedici (IlMeteo.it) "aria più fresca in quota farà il suo ingresso ine mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento ". Le regioni ...

aldotorchiaro : Forza Italia perde i liblab con uscita Brunetta, Carfagna e Gelmini. M5S imploso, è a pezzi. Lega divisa in due. In… - Tg1Rai : L'Italia divisa in due dal #maltempo. Al nord arrivano i temporali, in particolare in Lombardia, a #Milano. Allerta… - dimmichipaga : @marattin Peccato sia stato salvato. Fosse tutto saltato ora L Italia sarebbe divisa e sia nord che sud funzionerebbero e vivrebbero bene - ArmandoCincirre : @christianrocca .... mussolini che tipo di patriota era, visto che che disertava in divisa tedesca lasciando l'Ital… - emma_floris : non per dire ma l’Italia è divisa in due… nord con temporali e pioggia e sud con un caldo da bollino rosso , questa… -