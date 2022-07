Ita, scelta cordata Msc-Lufthansa ma resta nodo aggiudicazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Decisa la cordata con la quale avviare le trattative in esclusiva per la privatizzazione di Ita Airwyas, resta comunque il nodo della finalizzazione dell'operazione di cessione. Il Tesoro avrebbe infatti scelto la cordata Msc-Lufthansa, rispetto all'altra, rappresentata dal fondo statunitense Certares, alla quale fa capo anche AirFrance-Klm. La valutazione sarebbe stata inoltre trasmessa a Palazzo Chigi che ora dovrà avviare una trattativa in esclusiva. Eppure, malgrado l'operazione rientri tra gli affari correnti dell'esecutivo, gli esperti ritengono che occorra assumere un atteggiamento prudenziale in attesa che si insedi il nuovo Governo."Dal punto di vista giuridico, ma anche politico - afferma Vincenzo De Sensi, docente di Diritto delle crisi d'impresa all'università Luiss di Roma - sarebbe meglio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Decisa lacon la quale avviare le trattative in esclusiva per la privatizzazione di Ita Airwyas,comunque ildella finalizzazione dell'operazione di cessione. Il Tesoro avrebbe infatti scelto laMsc-, rispetto all'altra, rappresentata dal fondo statunitense Certares, alla quale fa capo anche AirFrance-Klm. La valutazione sarebbe stata inoltre trasmessa a Palazzo Chigi che ora dovrà avviare una trattativa in esclusiva. Eppure, malgrado l'operazione rientri tra gli affari correnti dell'esecutivo, gli esperti ritengono che occorra assumere un atteggiamento prudenziale in attesa che si insedi il nuovo Governo."Dal punto di vista giuridico, ma anche politico - afferma Vincenzo De Sensi, docente di Diritto delle crisi d'impresa all'università Luiss di Roma - sarebbe meglio ...

