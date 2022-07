Inghilterra-Germania, Finale Europei calcio femminile: data, programma, orario, tv (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Finale degli Europei 2022 di calcio femminile sarà tra Inghilterra e Germania. Saranno dunque le due rivali storiche a giocarsi il titolo continentale nella Finale in programma a Londra domenica 31 luglio alle ore 18.00. Un anno dopo l’Inghilterra si ritrova a giocare una Finale europea in casa, con le ragazze inglesi che hanno eguagliato i loro compagni uomini, poi battuti ai rigori dall’Italia di Roberto Mancini. E’ stata un’Inghilterra straordinaria in semiFinale, capace di battere per 4-0 la Svezia in una partita a senso unico. Dall’altra parte ci sarà la Germania, una delle principali favorite della vigilia. Le tedesche hanno sconfitto per 2-1 la Francia grazie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladegli2022 disarà tra. Saranno dunque le due rivali storiche a giocarsi il titolo continentale nellaina Londra domenica 31 luglio alle ore 18.00. Un anno dopo l’si ritrova a giocare unaeuropea in casa, con le ragazze inglesi che hanno eguagliato i loro compagni uomini, poi battuti ai rigori dall’Italia di Roberto Mancini. E’ stata un’straordinaria in semi, capace di battere per 4-0 la Svezia in una partita a senso unico. Dall’altra parte ci sarà la, una delle principali favorite della vigilia. Le tedesche hanno sconfitto per 2-1 la Francia grazie ...

