Entry list Wta Washington 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Washington 2022, evento in programma dall’1 al 7 agosto. La statunitense Jessica Pegula guida il seeding del torneo sul cemento americano, seguita dalla britannica Emma Raducanu e dalla canadese Leylah Fernandez. Non sono presenti tenniste azzurre in tabellone, ma ci sono campionesse slam come Simona Halep e Vika Azarenka. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Washington 2022. Entry list WTA Washington 2022 1 Jessica Pegula 9 2 Emma Raducanu 113 Leylah Fernandez 15 4 Simona Halep 18 5 Victoria Azarenka 20 6 Elise Mertens 31 7 Kaia Kanepi 38 8 Ajla Tomljanovic 44 Liudmila Samsonova 47 Sloane Stephens 48 Mayar Sherif 50 Clara Tauson ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dall’1 al 7 agosto. La statunitense Jessica Pegula guida il seeding del torneo sul cemento americano, seguita dalla britannica Emma Raducanu e dalla canadese Leylah Fernandez. Non sonotenniste azzurre in tabellone, ma ci sono campionesse slam come Simona Halep e Vika Azarenka. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Jessica Pegula 9 2 Emma Raducanu 113 Leylah Fernandez 15 4 Simona Halep 18 5 Victoria Azarenka 20 6 Elise Mertens 31 7 Kaia Kanepi 38 8 Ajla Tomljanovic 44 Liudmila Samsonova 47 Sloane Stephens 48 Mayar Sherif 50 Clara Tauson ...

zazoomblog : Entry list Masters 1000 Montreal 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Masters #Montreal #2022: - zazoomblog : Entry list US Open 2022: partecipanti ed italiane presenti - #Entry #2022: #partecipanti #italiane - OhBryanTiLanci : @fxIsegxd Penso sia così. Cioè penso sia rimasto nelle entry list per togliersi solo all’ultimo. Anche perché se no… - fxIsegxd : @OhBryanTiLanci ahh ecco, pensavo tornasse prima perché era in entrambe le entry list, credevo si fosse iscritto pe… - OhBryanTiLanci : @fxIsegxd Ma tanto entrerà, già solo che si tolgono Sascha e Djokovic. Però non ha senso questa cosa che la entry l… -