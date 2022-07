Entry list Masters 1000 Cincinnati 2022: partecipanti ed italiani presenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Entry list del Masters 1000 di Cincinnati 2022, evento in programma dal 15 al 21 agosto sui campi in cemento dell’Ohio. Ci sono sia Novak Djokovic sia Rafael Nadal. Il serbo, tuttavia, non ha ancora ricevuto il via libera per entrare nel Paese in quanto non vaccinato. Si attendono sviluppi sotto questo punto di vista. Anche lo spagnolo è in forse per un evento che ufficialmente non rientra nella propria programmazione. Presente anche il tedesco Alexander Zverev, alle prese con il suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla caviglia riportato al Roland Garros. Per l’Italia ci sono Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Figurano nell’elenco pure il croato Borna Coric, l’austriaco Dominic Thiem e lo svizzero Stan Wawrinka, in gara grazie al ranking protetto. Di seguito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’deldi, evento in programma dal 15 al 21 agosto sui campi in cemento dell’Ohio. Ci sono sia Novak Djokovic sia Rafael Nadal. Il serbo, tuttavia, non ha ancora ricevuto il via libera per entrare nel Paese in quanto non vaccinato. Si attendono sviluppi sotto questo punto di vista. Anche lo spagnolo è in forse per un evento che ufficialmente non rientra nella propria programmazione. Presente anche il tedesco Alexander Zverev, alle prese con il suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla caviglia riportato al Roland Garros. Per l’Italia ci sono Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Figurano nell’elenco pure il croato Borna Coric, l’austriaco Dominic Thiem e lo svizzero Stan Wawrinka, in gara grazie al ranking protetto. Di seguito ...

