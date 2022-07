Elezioni 2022, oggi vertice del centrodestra (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sarà il primo vertice post-Draghi del centrodestra tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini in vista delle Elezioni politiche 2022. Ma anche quello del chiarimento, al limite tra lo sfogatoio e la resa dei conti, visto che i principali nodi, la premiership e la ripartizione dei collegi uninominali, risultano irrisolti. oggi pomeriggio, alle 17, i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si vedranno con i centristi: sono attesi Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, e Luigi Brugnaro, fondatore di ‘Coraggio Italia’. Ma non ci sarà Giovanni Toti, fondatore di ‘Italia al centro’. Il vertice servirà per fare un punto sulle Elezioni del 25 settembre e provare a definire una volta per tutto se ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sarà il primopost-Draghi deltra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini in vista dellepolitiche. Ma anche quello del chiarimento, al limite tra lo sfogatoio e la resa dei conti, visto che i principali nodi, la premiership e la ripartizione dei collegi uninominali, risultano irrisolti.pomeriggio, alle 17, i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si vedranno con i centristi: sono attesi Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, e Luigi Brugnaro, fondatore di ‘Coraggio Italia’. Ma non ci sarà Giovanni Toti, fondatore di ‘Italia al centro’. Ilservirà per fare un punto sulledel 25 settembre e provare a definire una volta per tutto se ...

