Cocciaretto-Kubka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Elisabettasfiderà Martynanel primo turno del torneo Wta 250 di(terra rossa). Esordio morbido sulla carta per la marchigiana, che trova sulla sua strada una wild card locale (numero 472 del ranking mondiale). Quest’ultima non sembra rappresentare una grossa minaccia per la nostra giocatrice, che nelle ultime settimane ha toccato buonissimi picchi di tennis con il secondo turno a Wimbledon, i quarti di finale a Budapest e gli ottavi al Palermo Ladies Open. Per, invece, quello polacco è appena il sesto evento disputato in questa stagione, il primo naturalmente a livello di circuito maggiore. La ventunenne, infatti, ha battagliato solamente nei tornei futures, dove al massimo è stata capace di conquistare un secondo turno sulla terra di Varberg (Svezia) nella ...