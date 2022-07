(Di mercoledì 27 luglio 2022) La partnership tra Volkswagen Group Italia esi rinnova. Il vicepresidente dell'associazione, Alberto Marenghi, ha infatti ritirato presso la sede di Verona del Gruppo tedesco la nuovaA8 L 60 TFSI e 3.0 quattro tiptronic che sarà a disposizione dei vertici. Plug-in hybrid di lusso. L'ammiraglia, che appartiene alla gamma del recente restyling della A8, è dotata del nuovo powertrain plug-in hybrid da 462 CV e 700 Nm capace di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e di percorrere fino a 59 km in modalità elettrica grazie alla batteria da 17,9 kWh. Il consumo medio nel ciclo Wltp è pari a 1,8 l/100 km con 42 g/km di CO2. Soluzioni esclusive per gli associati.propone servizi esclusivi per le oltre 150.000 imprese manifatturiere e di servizi consociate. Sono disponibili condizioni personalizzate per ...

Quattroruote

Sono disponibili condizioni personalizzate per noleggi e leasing ed una gamma di 11 modelli plug - in hybrid e cinque elettriche con i vantaggi dell'e - tron Charging Service che garantisce l'......un ottimo secondo semestre 2022 con laDS7. Il mercato delle auto premium in Europa è una battaglia estremamente difficile per i marchi che non appartengono alla triade tedesca (, BMW e ... Audi: rinnovata la partneship con Confindustria - Quattroruote.it Oltre a proporre soluzioni ad hoc per gli associati, Volkswagen Group Italia ha consegnato alla presidenza la nuova A8 plug-in hybrid ...Design vincente, doppia versione, e motori giusti per l’Italia. Scopri come l’Audi Q3 riesce ad essere competitiva sul mercato rispetto alla concorrenza.