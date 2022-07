Aggressione all'agente della Polizia locale di Roccalumera, condannato un 30enne (Di mercoledì 27 luglio 2022) È arrivata una condanna per l'Aggressione all'agente della Polizia locale di Roccalumera avvenuta il 16 luglio . Ieri mattina nel processo per direttissima al Tribunale di Messina è comparso l'uomo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 27 luglio 2022) È arrivata una condanna per l'all'diavvenuta il 16 luglio . Ieri mattina nel processo per direttissima al Tribunale di Messina è comparso l'uomo ...

AParentiEU : La Commissione Ue propone una deroga temporanea ad alcune norme della politica agricola per aumentare la produzione… - Agenzia_Ansa : 'Sinceramente grato a Mario Draghi per l'incrollabile sostegno all'Ucraina nel combattere contro l'aggressione russ… - ItalyMFA : Il Segretario Generale @EttoreSequi ritira Energy Earth Awards????: premiato l’impegno della #Farnesina a favore dell… - darioanesi51 : @mbartolotta63 Resta pur sempre l’aggressione della Russia all’Ucraina - elvise1657 : RT @AndreaLompio53: Alla riunione dei Paesi Europei per gestire la crisi del gas causata dal mafioso Putin, c'è stata la quasi unanimità.… -