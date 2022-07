Afragola: non passa la sfiducia a Castaldo, ma restano i dissidi in maggioranza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non passa la mozione di sfiducia al Presidente del consiglio comunale di Afragola Biagio Castaldo voluta dall’opposizione. Ieri, dopo una lunga discussione in assisse, la partita è finita con 14 voti contrari alla mozione e 11 favorevoli. Una maggioranza risicata cui si sono sfilati – come già annunciato in più sedi – i consiglieri dissidenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonla mozione dial Presidente del consiglio comunale diBiagiovoluta dall’opposizione. Ieri, dopo una lunga discussione in assisse, la partita è finita con 14 voti contrari alla mozione e 11 favorevoli. Unarisicata cui si sono sfilati – come già annunciato in più sedi – i consiglieri dissidenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

briganteciro : @1926_cri Perché non lo conoscevamo e tutte le cose che diceva ci sembravano possibili , poi ha iniziato o stadio a… - procioccione : Strano che la stazione di Napoli Afragola non sia ancora esplosa nonostante tutte le bestemmie che gli butto contro… - AndreCardi : @alexsan62753199 @TolliVincenzo @angianna78 Vabbè è come dire 'è in dirittura d'arrivo' e non sta neanche all'uscita Acerra Afragola - DavideOberta : RT @antonio_randino: La #camorra a #Cardito ad #Afragola e #Pomigliano d'Arco non c'è????? Chi vuol capire capisca..... - lucabattanta : RT @antonio_randino: La #camorra a #Cardito ad #Afragola e #Pomigliano d'Arco non c'è????? Chi vuol capire capisca..... -