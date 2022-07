Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 09.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONESULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E FORMELLO DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA. MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINAE ALL’ALTEZZA DI CASSIA E AURELIA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...