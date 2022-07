**Ucraina: fonti locali, ancora missili russi su Odessa** (Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - Nuovo attacco missilistico russo su Odessa. Il capo dell'amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 ora locale "il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa". I russi avevano già colpito la città sabato scorso, all'indomani dell'accordo sull'export di grano, sostenendo di aver attaccato infrastrutture militari del porto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - Nuovo attaccostico russo su Odessa. Il capo dell'amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 ora locale "il nemico ha lanciato un attaccostico su Odessa". Iavevano già colpito la città sabato scorso, all'indomani dell'accordo sull'export di grano, sostenendo di aver attaccato infrastrutture militari del porto.

