Torre Annunziata, estorsione e armi: arrestati 2 giovani (Di martedì 26 luglio 2022) Due arresti eseguiti nel giro di poche ore a Torre Annunziata da parte dei carabinieri delle locali compagnia e stazione: in manette sono finiti un 23enne e un 18enne. Il primo dopo una rapina a mano armata aveva attuato il cosiddetto "cavallo di ritorno". Il secondo invece custodiva in casa armi e munizioni.

