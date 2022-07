Simon Pegg | Mi sono arrabbiato quando J J Abrams ha lasciato Star Trek per Star Wars

UrbanoMarisela : RT @TCM4Pic: Simon Pegg - The_Sports_Nerd : Bravo Simon Pegg - Mexicath : @Lenina__ No, pero te gusta Simon Pegg, no? - libertadya66 : RT @TCM4Pic: Simon Pegg - ZuzanaSuzy111 : RT @TCM4Pic: Simon Pegg -

e J. J. Abrams si conoscono da molto tempo, da quando il regista ha reclutato l'attore per interpretare il ruolo di Benji Dunn in Mission: Impossible III. D'altro canto, quando Abrams ha ..., noto per la mitica trilogia del Cornetto di Edgar Wright, ha spiegato perchè non vuole recitare in un film della Marvel .non vuole recitare in un film della Marvel ...Simon Pegg, durante un'intervista con Jim Norton e Sam Roberts, ha rivelato di essersi arrabbiato quando ha scoperto che J.J. Abrams aveva lasciato Star Trek per Star Wars. Simon Pegg e J.J. Abrams si ...L'attore britannico ha rivelato in una recente intervista di non voler recitare in un film della Marvel: ecco le sue motivazioni.