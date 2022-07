Ritrovato Adriano Pacifico | ragazzo scomparso sul Cammino di Santiago

(Di martedì 26 luglio 2022)era partito in bici per ildied era irreperibile dall’11 luglio. È statooggi a Ventimiglia, sulla via di casa. su Donne Magazine.

VENTIMIGLIA -Pacifico, 32 anni di Bastiglia (Modena), che si era allontanato durante il Cammino di Santiago, è stato rintracciato alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. L'uomo era partito in bici lo ...il giovane scomparso L'uomo era partito in bici lo scorso mese di giugno per intraprendere il percorso di fede ma aveva smesso di dare sue notizie alla famiglia dall'11 luglio. Proprio dai ...Dopo averlo rifocillato e verificato le sue buone condizioni fisiche, gli agenti della Polfer lo hanno messo in contatto con la famigli ...È stato ritrovato dalla Polfer il 32enne che si era allontanato mentre percorreva il Cammino di Santiago e che tutta Italia cercava. Adriano Pacifico, originario di Bastiglia, nel Modenese, era a Vent ...