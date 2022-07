“Ridotti così” Sophie Codegoni e Basciano | a Formentera la vacanza comincia male

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 luglio 2022)col fidanzato Alessandro, ma anche questa. Ricordate? Solo qualche giorno fa la coppia di ex protagonisti di UeD che si è innamorata al GF Vip 6 si trovava a Palma di Maiorca e anche lì ha avuto un imprevisto, subito condiviso con i follower. “Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani – ha spiegatoparlando di questa sua “breve storia triste” – Ho lasciato le scarpe da ginnastica in piscina insieme a una maglietta e non le ho più trovate!”., bloccata a letto con ...