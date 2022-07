Riccardo Muti e il “luogo” nell’ arte (Di martedì 26 luglio 2022) E’ la giornata del “Maestro”, oggi, al Ravello festival, il quale ha scelto l’auditorium per regalare al pubblico, alla testa dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, tutte le sfumature timbriche di Bizet, Ljadov e Liszt Di Olga Chieffi Sarà un omaggio al “luogo”, al “topos”, allo “spazio” sia esso reale o immaginario, il concerto che Riccardo Muti, alla testa della sua orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, donerà questa sera, alle ore 20,30, al pubblico del Ravello Festival. Non poteva mancare la bacchetta del “Maestro” per eccellenza ad impreziosire questa LXX edizione, che ha salutato solo domenica sera la carismatica tromba a tutto tondo di Wynton Marsalis, sul belvedere di Villa Rufolo, che si sposta per questo concerto, nell’Auditorium Niemeyer. Programma particolare, di raro ascolto e dalle raffinatissime ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 26 luglio 2022) E’ la giornata del “Maestro”, oggi, al Ravello festival, il quale ha scelto l’auditorium per regalare al pubblico, alla testa dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, tutte le sfumature timbriche di Bizet, Ljadov e Liszt Di Olga Chieffi Sarà un omaggio al “”, al “topos”, allo “spazio” sia esso reale o immaginario, il concerto che, alla testa della sua orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, donerà questa sera, alle ore 20,30, al pubblico del Ravello Festival. Non poteva mancare la bacchetta del “Maestro” per eccellenza ad impreziosire questa LXX edizione, che ha salutato solo domenica sera la carismatica tromba a tutto tondo di Wynton Marsalis, sul belvedere di Villa Rufolo, che si sposta per questo concerto,Auditorium Niemeyer. Programma particolare, di raro ascolto e dalle raffinatissime ...

