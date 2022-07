Raccolta e riciclo del vetro, italiani sempre più virtuosi (Di martedì 26 luglio 2022) I dati del rapporto annuale di CoReVe sulla Raccolta e il riciclo del vetro in Italia sono estremamente incoraggianti e dimostrano che gli italiani sono sempre più attenti e consapevoli dei benefici che questo circuito di economia circolare porta all’ambiente. È evidente che c’è una crescente consapevolezza dell’importanza del riciclaggio e del suo impatto positivo sull’ambiente, e siamo sicuri che questa tendenza continui in futuro. Il rapporto annuale CoReVe Nel 2021 sono state 2.417.000 le tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro differenziate e 2.182.858 quelle avviate al riciclo, in crescita sull’anno precedente rispettivamente dello 0,9% e dell’1,8%: dati che migliorano ulteriormente gli ottimi risultati conseguiti nel 2020, a cui si somma anche la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 luglio 2022) I dati del rapporto annuale di CoReVe sullae ildelin Italia sono estremamente incoraggianti e dimostrano che glisonopiù attenti e consapevoli dei benefici che questo circuito di economia circolare porta all’ambiente. È evidente che c’è una crescente consapevolezza dell’importanza del riciclaggio e del suo impatto positivo sull’ambiente, e siamo sicuri che questa tendenza continui in futuro. Il rapporto annuale CoReVe Nel 2021 sono state 2.417.000 le tonnellate di rifiuti d’imballaggio indifferenziate e 2.182.858 quelle avviate al, in crescita sull’anno precedente rispettivamente dello 0,9% e dell’1,8%: dati che migliorano ulteriormente gli ottimi risultati conseguiti nel 2020, a cui si somma anche la ...

Lorenz17229236 : @CarloCalenda #Calenda A Carlè, vabbè l'inceneritore, ma co la raccolta differenziata stai affà n'casino. La plasti… - NazzarenoCosta1 : @sebmes Io adesso non voglio fare il difensore della Raggi che si è distinta con la sua inesistenza,ma gli ambienta… - Lorenz17229236 : #Calenda A Carlè, vabbè l'inceneritore, ma co la raccolta differenziata stai affà n'casino. La plastica co a plasti… - Giandaniele8 : @Lavoratori_Ama @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @Ginevra_Nozzoli Raccolta stradale! Quella preferita dagli energivo… - EDICTrentino : RT @Europarl_IT: ?????????Italia leader nella raccolta e il riciclo di carta e cartone ??L'obiettivo dell'87,3% è stato raggiunto dai 600 impia… -