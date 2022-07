Project Q Srl

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 26 luglio 2022) Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano (MI) Che la società produce, gestisce e commercializza piattaforme web, app ed altri applicativi in grado di fornire servizi finanziari evoluti ad industrie con alta digitalizzazione dei processi produttivi e di controllo, le piattaforme saranno in grado di comunicare direttamente con gli impianti produttivi e di fornire servizi finanziari in tempo reale