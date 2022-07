Procedimento disciplinare, la scuola deve fornire il nome di chi effettua la segnalazione su richiesta di chi la subisce? (Di martedì 26 luglio 2022) Nel caso di specie la ricorrente agiva avverso l’Amministrazione per impugnare l’atto formale di diniego all’accesso agli atti, chiedendo di accedere a documentazione amministrativa e di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, per la conseguente declaratoria, in favore della ricorrente, del diritto di accesso ai succitati documenti amministrativi. Questo ed altri contenuti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Nel caso di specie la ricorrente agiva avverso l’Amministrazione per impugnare l’atto formale di diniego all’accesso agli atti, chiedendo di accedere a documentazione amministrativa e di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, per la conseguente declaratoria, in favore della ricorrente, del diritto di accesso ai succitati documenti amministrativi. Questo ed altri contenuti L'articolo .

