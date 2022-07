Napoli, tutto fatto per Kim: il difensore atteso oggi in Italia per le visite mediche (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri ha chiuso la trattativa per Kim, il difensore è atteso in Italia nella giornata odierna Luciano Spalletti ha il suo nuovo difensore che andrà a ricoprire la casella lasciata vuota da Koulibaly. Il Napoli ha infatti limato gli ultimi dettagli col Fenerbahce per Kim Min-Jae. Come riportato da Sky Sport, il difensore coreano è atteso oggi in Italia per le visite mediche poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Castel di Sangro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato: gli azzurri ha chiuso la trattativa per Kim, ilinnella giornata odierna Luciano Spalletti ha il suo nuovoche andrà a ricoprire la casella lasciata vuota da Koulibaly. Ilha infatti limato gli ultimi dettagli col Fenerbahce per Kim Min-Jae. Come riportato da Sky Sport, ilcoreano èinper lepoi raggiungerà la squadra nel ritiro di Castel di Sangro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

