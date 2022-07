Napoli su Alexis Sanchez: il giocatore gradirebbe la destinazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il Corriere della Sera – . Alexis Sanchez, che per l’Inter è ormai una specie di zavorra, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022) Il Corriere della Sera – ., che per l’Inter è ormai una specie di zavorra, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

VitoGirolamo27 : ??#Mertens, non c’è solo la #Lazio sul belga: l’ormai ex Napoli è valutato anche dall’#Inter. Naturalmente la condiz… - ProfidiAndrea : ?? Il #Napoli saluta #Mertens, Repubblica: 'Dries è ora in cima alla lista dell'Inter' 'Sfumato #Dybala, l'#Inter è… - JgSzymon : @silvia_nb8 @Alexis_Sanchez Se è cosi sono d accordo , ma ho paura che Dybala sta per chiudere con il Napoli -