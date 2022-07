Napoli, Juan Jesus: “Koulibaly? Abbiamo fatto bene anche senza di lui. Kim dovrà imparare in fretta” (Di martedì 26 luglio 2022) Sono ore frenetiche in casa Napoli, che si appresta ad accogliere il nuovo difensore Kim Min-Jae, arrivato dal Fenerbahce per sostituire Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea. Juan Jesus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha riconosciuto l’importanza del centrale senegalese, sottolineando però che anche nelle partite in cui è mancato il gruppo si è comportato bene: “Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però, Abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”. Il brasiliano ha poi parlato anche del sudcoreano, atteso da ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Sono ore frenetiche in casa, che si appresta ad accogliere il nuovo difensore Kim Min-Jae, arrivato dal Fenerbahce per sostituire Kalidou, trasferitosi al Chelsea., intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha riconosciuto l’importanza del centrale senegalese, sottolineando però chenelle partite in cui è mancato il gruppo si è comportato: “è stato molto importante per il. Ha dato tanto, mrà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però,a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto”. Il brasiliano ha poi parlatodel sudcoreano, atteso da ...

sportface2016 : #Napoli, #JuanJesus: '#Koulibaly? Abbiamo fatto bene anche senza di lui. #KimMinJae dovrà imparare in fretta' - MomentiCalcio : Napoli, #JuanJesus: '#Spalletti bravo nella tattica. #Kim, #Koulibaly...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… -