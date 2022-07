Mostra del cinema, universo queer e inclusività alla Settimana internazionale della critica (Di martedì 26 luglio 2022) Un’edizione della rinascita ad alto tasso queer in cui “l’identità di genere è centrale, affrontata da gran parte dei film”. E’ la sintesi, a cura della delegata generale Beatrice Fiorentino della 37esima edizione della Settimana internazionale della critica (SIC) sezione autonoma e parallela organizzata dall’Associazione nazionale critici cinematografici alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Settimana della critica (@Settimana ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Un’edizionerinascita ad alto tassoin cui “l’identità di genere è centrale, affrontata da gran parte dei film”. E’ la sintesi, a curadelegata generale Beatrice Fiorentino37esima edizione(SIC) sezione autonoma e parallela organizzata dall’Associazione nazionale criticitograficideldi Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

