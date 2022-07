Michael Schumacher | il crollo della moglie Corinna in pubblico | un video straziante

(Di martedì 26 luglio 2022) Immagini che fanno il giro del mondo. E che commuovono il pianeta. Si parladi, che ha ritirato un premio intitolato al marito. E inè crollata, in lacrime, commossa e colpita dal dolore, quando ha sentito le motivazioni del riconoscimento: "è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri". Una descrizione del marito che, come detto, la ha emozionata in modo intenso, vibrante, toccante.ha infatti ricevuto il Premio di StatoRenania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d'origine in Germania. Un premio più che al sette-volte campione del mondo in Formula 1, all'uomo, così come spiegano le motivazioni. Quelle motivazioni che ...

Eurosport_IT : ?? Esattamente 20 anni fa, Michael Schumacher faceva la storia ???? #21Luglio | #F1 | #Formula1 | #Schumacher |… - Libero_official : Le parole sul marito e il crollo della moglie Corinna: le immagini alla premiazione che commuovono il mondo… - CenturrinoLuigi : RT @Lorellastelle: Michael Schumacher è su un letto dal Dicembre del 2013 a causa di un incidente con gli sci. #DajeCiccioCalenda, che per… - Lorellastelle : Michael Schumacher è su un letto dal Dicembre del 2013 a causa di un incidente con gli sci. #DajeCiccioCalenda, che… - bmwgs650dakar : @MarianoFroldi Ricordo il primo anno di schumacher in ferrari. Nonostante la macchina chiaramente inferiore Frank W… -

Non siamo abituati a vedere Corinna, moglie del sette volte campione del mondo, emozionarsi in pubblico parlando e pensando al marito come invece successo durante il ritiro di un'onorificenza di Stato per il Kaiser di Redazione MOW P er anni ha mantenuto ...Lacrime a dirotto per Corinna, nota al pubblico come la moglie del pilota campione,. Cosa è accaduto di recente che l'ha resa triste.è noto a tutti come il pilota della F1 più grande di sempre. La sua carriera è costellata da successi ...Solo una prestazione incredibile di Charles Leclerc poteva regalare alla Ferrari la vittoria nel Gp d'Austria , 19 anni dopo l'ultima volta con Michael Schumacher . In questa gara, va sottolineato, la ...La monoposto, numero di telaio 187, ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato, nella stagione 1998 e si presenta in condizioni di perfetta originalità.