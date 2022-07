Metamorphosis Studio Srl

(Di martedì 26 luglio 2022) Via Torino 31, 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) www.-pt.com Sviluppo, produzione e commercializzazione di programmi software, prodotti informatici e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'articolo proviene da LOMBARDIA ECONOMY.

Il Giornale della Musica

...prevede unoper tradurre il concept in elementi visivi e un confronto tecnico per trasferire tali elementi su materiali stampati e su tutto l'ambiente della mostra - evento. "è ...... soprattutto nellodella fotografia, nell'insegnamento accademico, nella pubblicazione di ...organizzata a Siviglia in occasione dell'Expo 1992 e la sezione fotografica di "Italian",... Lamin Fofana, il rumore nero Ad Adrian Paci il premio Metamorphosis, nell'ambito della quarta edizione di Villae Film Festival, rassegna cinematografica di Villa Adriana e Villa d’Este ...