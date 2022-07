“Lui con lei…”. Gianni Sperti, il gossip con la vip più formosa (e bellissima) della tv (Di martedì 26 luglio 2022) Uomini e Donne, nuova fiamma per Gianni Sperti? Secondo Dagospia sì. In queste settimane sono rimbalzate voci sulla sua presenza al dating anche nella prossima stagione. Per l’opinionista così come per Gemma Galgani potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne. Il dubbio è forte e da parte sua nessun commento è arrivato in proposito. Molto probabilmente però non lascerà il suo posto dove ormai è diventato una vera e propria icona. Apprezzate e discussa dentro e fuori. Gianni infatti ha vissuto anni travagliati. Gianni Sperti durante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quello della perdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Uomini e Donne, nuova fiamma per? Secondo Dagospia sì. In queste settimane sono rimbalzate voci sulla sua presenza al dating anche nella prossima stagione. Per l’opinionista così come per Gemma Galgani potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne. Il dubbio è forte e da parte sua nessun commento è arrivato in proposito. Molto probabilmente però non lascerà il suo posto dove ormai è diventato una vera e propria icona. Apprezzate e discussa dentro e fuori.infatti ha vissuto anni travagliati.durante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quelloperdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. ...

AlexBazzaro : Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno d… - borghi_claudio : @wallyva1 @pattycalca77 @Swiety000 @FabioFranchi1 @fdragoni @LaVeritaWeb Lui intendo quello a cui rispondevo, Salvi… - AlexBazzaro : Spero che Calenda faccia una conferenza stampa al giorno fino al 23 settembre. Con lui che devasta la coalizione di… - RistagnoAnna : RT @francoscoca: @sandrogozi @MiaomiaoCh @RenewEurope Calenda,qualche mese fa,diceva che Renzi si sarebbe accordato col PD “per garantirsi… - danielesoldi68 : @ilariadipiazza Non é stato convocato per il ritiro in Germania, al momento rimane a formello in attesa di una sist… -