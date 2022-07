Lombardia | Rizzi | ' pronto ad assumere ruolo di assessore con grande responsabilità'

(Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio la coordinatrice lombarda Licia Ronzulli e il gruppo di Forza Italia per la stima e il presidente della RegioneAttilio Fontana per la fiducia accordata. Saluto con affetto l'Alessandro Mattinzoli che mi ha preceduto e sonoa ricoprire questocon massimo impegno esenso". Lo afferma Alan Christian, da oggi neoregionale alla Casa e Housing sociale nominato dal governatore Fontana in sostituzione dell'Alessandro Mattinzoli che ha rimesso ieri il suo mandato nelle mani del presidente della Regione. "Mi ha fatto piacere l'attenzione rivoltami dal collegacomunale Maran con il quale ...

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha nominato l'azzurro Alan Rizzi assessore alle Casa e all'Housing sociale, al posto di Alessandro Mattinzoli, che gli ha riconsegnato le deleghe. Milano, 26 lug.(Adnkronos) - Sulla Lombardia non c'è stata alcuna ripercussione dalla crisi di governo. Lo assicura il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.