Lavorare con il caldo, Inps e Inail: “Con temperature percepite superiori a 35 gradi le aziende possono chiedere cassa integrazione” (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo i recenti casi di malori e gravi incidenti sul lavoro causati dal caldo, Inps e Inail ricordano che in caso di temperature molto elevate le aziende possono invocare la “causale meteo” per chiedere la cassa integrazione. Una nota dei sue istituti ricorda che “le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate ‘elevate’ le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale” se quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo i recenti casi di malori e gravi incidenti sul lavoro causati dalricordano che in caso dimolto elevate leinvocare la “causale meteo” perla. Una nota dei sue istituti ricorda che “le istruzioni fornite nella circolaren. 139/2016 e nel messaggio Hermesn. 1856/2017 precisano che sono considerate ‘elevate’ leai 35° centi. Tuttavia, ancheinferiori al predetto valoreessere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’salariale” se quelle ...

