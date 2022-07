La Russia sta aumentando i suoi strumenti per censurare internet

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 26 luglio 2022) Lasta potenziando silenziosamente la sua macchina per la censura di. Tutto ha inizio il primo maggio 2019, quando il presidente russo Vladimir Putin firma la legge che permette di “isolare” lo spaziodel paese (“RuNet”) nel caso di attacchi cibernetici e altre minacce online. Mentre nella retorica ufficiale del Cremlino, il provvedimento serve a garantire un funzionamento stabile di RuNet nel caso in cui esso sia disconnesso dall’infrastruttura globale del World Wide Web (WWW), molti pensano che la legge in questione sia solo un modo per aumentare il controllo governativo sul web. LEGGI ANCHE > Gli hacker russi avrebbero usato anche Google Drive e Dropbox per i loro attacchi La censura dellanon fa che avanzare Da quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina, i funzionari russi hanno ...