Juventus, Pogba out fino a inizio ottobre: il sostituto è Rabiot (Di martedì 26 luglio 2022) Paul Pogba non sarà a disposizione di mister Allegri per l’inizio della stagione. Il suo rientro in campo è previsto per fine settembre-inizio ottobre, e il francese salterà la prima partita di campionato contro il Sassuolo e le prime due giornate di Champions, in programma il 6/7 settembre e il 13 e 14 settembre. La Juventus deve trovare un sostituto e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione più immediata sarebbe quella di Adrien Rabiot. L’ex Psg non è partito per la Tournée in America per motivi personali e adesso è in ritiro con l’Under 23. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Paulnon sarà a disposizione di mister Allegri per l’della stagione. Il suo rientro in campo è previsto per fine settembre-, e il francese salterà la prima partita di campionato contro il Sassuolo e le prime due giornate di Champions, in programma il 6/7 settembre e il 13 e 14 settembre. Ladeve trovare une, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione più immediata sarebbe quella di Adrien. L’ex Psg non è partito per la Tournée in America per motivi personali e adesso è in ritiro con l’Under 23. SportFace.

romeoagresti : #Juventus: non c’è pessimismo sulle condizioni di #Pogba, ma oggi - fuso americano - se ne saprà di più // Juventus… - ClaMarchisio8 : Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su #Pogba e im… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS LESIONE DEL MENISCO LATERALE PER POGBA Nelle prossime ore prevista consulenza specialistica #SkySport #Juventus #Pogba - DAZN_IT : Il giocatore rischia un lungo stop fino a fine settembre ?? #Pogba #Juventus #SerieATIM #DAZN - CarloMartootchy : RT @FabDellaValle: Per #Pogba lesione del menisco laterale, l’intervento pare inevitabile, rischia due mesi di stop. Tutto su @Gazzetta_it… -