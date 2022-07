Juve, non si interrompono i contatti con la Sampdoria per Pjaca (Di martedì 26 luglio 2022) Juve e Sampdoria continuano a parlare di Pjaca, con le parti che cercano di convincere l’attaccante croato ad unirisi ai blucerchiati La Sampdoria sembra essere tornata alla carica per l’attaccante croato Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza blucerchiata avrebbe già formalizzato un’offerta di 1,1 milioni a stagione per convincere l’attaccante croato dopo il rifiuto dello stesso giocatore avvenuto nella settimana scorsa. Si attende una risposta da parte del calciatore, mentre l’accordo con la Juventus è già stato raggiunto. In caso di fumata bianca, Pjaca vestirà la maglia blucerchiata e firmerà un contratto triennale fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)continuano a parlare di, con le parti che cercano di convincere l’attaccante croato ad unirisi ai blucerchiati Lasembra essere tornata alla carica per l’attaccante croato Marko, in uscita dallantus. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza blucerchiata avrebbe già formalizzato un’offerta di 1,1 milioni a stagione per convincere l’attaccante croato dopo il rifiuto dello stesso giocatore avvenuto nella settimana scorsa. Si attende una risposta da parte del calciatore, mentre l’accordo con lantus è già stato raggiunto. In caso di fumata bianca,vestirà la maglia blucerchiata e firmerà un contratto triennale fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

